Calcio. Vetrina internazionale per il settore giovanile dell’Ospedaletti, secondo e terzo posto alla Copa Catalunya (Foto)

La stagione del settore giovanile orange si chiude con un secondo e un terzo posto alla Copa Catalunya in programma a fine giugno in Costa Brava (Spagna).

Alla competizione, che ha visto la partecipazione di squadre spagnole, francesi e italiane, hanno preso parte i 2006 e i 2010 dell’Ospedaletti.

I 2006 allenati da mister Ivan Miatto sono arrivati al secondo posto della loro competizione cadendo solamente in finale contro la rappresentativa basca; durante il loro cammino i ragazzi hanno vinto contro Annecy, Borgoratti e la stessa rappresentativa basca che, poi, ha avuto la meglio in finale.

I 2010 guidati dall’accompagnatore Simone Facente sono saliti sul terzo gradino del podio vincendo contro Polonia, Roccafonda, Burgos e perdendo contro la rappresentativa della Sardegna. Non sono mancate le soddisfazioni individuali con il premio di ‘Miglior giocatore’ e capocannoniere del torneo Under 12 andato ad Alessio Paonessa.

“In terra di Spagna una chiusura di stagione prestigiosa e speciale per il settore giovanile orange che ora è già pronto a ripartire per la nuova annata con gli open day in programma al campo ‘Ciccio Ozenda’ - dichiarano dall'Ospedaletti - una vetrina internazionale, un premio condiviso per l’ottimo lavoro svolto dai ragazzi e dallo staff tecnico durante la stagione appena conclusa”.