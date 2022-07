Pallapugno, l'Imperiese fa suo il derby (7-9) di Vendone in Serie C1. Altro forfait in A e Raviola chiuderà secondo la stagione regolare

Pieve ha la forza di rimanere incollata ma i ragazzi del DT Balestra strappano nuovamente (6-8), grazie ancora alla 'caccia secca' e il rientro di Cane per sfruttare al meglio il mancino a rete. È il nervosismo a farla da padrone nel quindicesimo gioco, con Piana che estrae un cartellino giallo per parte, e Pieve ne approfitta per rifarsi sotto. Calmate le acque con il time-out, l'Imperiese procede spedita verso la meritata vittoria con Guasco che, in battuta, 'nasconde' il pallone nella rete per tre volte di fila. Letali per gli avversari. Il prezioso 7-9 di Vendone fa seguito al 9-6 casalingo contro Valle Bormida di tre giorni prima. Due punti consecutivi che rilanciano la classifica della Olio Roi Acqua S. Bernardo Imperiese, in vista del derby casalingo di sabato contro Taggese.