Taggia: fuga gas da un condominio di piazza Spinola, revocata l'ordinanza di inagibilità

I FATTI - Venerdì sono stati evacuati otto alloggi per una quindicina di persone in totale. La fuga di gas è stata probabilmente causata da un guasto elettrico. L’allarme è stato lanciato dai residenti che hanno chiamato i Vigili del Fuoco, prontamente accorsi sul posto. I pompieri hanno spento un principio di incendio e insieme ai tecnici del gas hanno cercato la perdita. Il Comune per ovviare al disagio improvviso per queste famiglie, ha provveduto a trovare un alloggio a 7 residenti mentre gli altri si sono organizzati da parenti e amici.