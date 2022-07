Sanremo: furgone fuoristrada nella zona di San Bartolomeo, due feriti di cui uno incastrato (Foto)

Grave incidente stradale, questa sera in strada San Bartolomeo a Sanremo, sulla strada che porta in località Gozo. Secondo una prima ricostruzione sembra che un furgone che stava procedendo in discesa sia finito fuori strada a causa di un guasto.

Il furgone ha fatto un volo di circa due-tre metri, distruggendo una rete di protezione e finendo la corsa contro un palo della luce, vicino al cancello di un'abitazione. All’interno del mezzo duo uomini, padre e figlio. Quest’ultimo è uscito dal mezzo senza problemi e con poche ferite.

Il padre è invece rimasto incastrato nel mezzo ed è stato poi estratto dopo oltre un'ora di lavoro dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto insieme al personale medico del 118, due ambulanze e gli agenti della Polizia Municipale. L'uomo è stato sedato e le sue condizioni sono piuttosto serie. Verrà portato in ospedale in elicottero, in codice rosso di massima gravità, ma non è in pericolo di vita.

Sul furgone c'era anche un cane che è stato momentaneamente preso in consegna dal servizio veterinario dell'Asl 1 Imperiese. La bestiola sta bene.

Le foto sono di Tonino Bonomo