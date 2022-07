Pallamano: domani di buon ora la partenza dell'Abc Bordighera per il Festival della pallamano a Misano Adriatico

Tutto pronto per la trasferta al 19° festival della pallamano di Misano Adriatico per gli atleti dell’Abc Bordighera. Domattina presto in pullman gran turismo con tecnici ed accompagnatori, in vista della partecipazione al torneo che si svolge nelle località della costa romagnola.

Insieme ai biancorossi viaggeranno ben tre formazioni under 15 del progetto transfrontaliero ‘Levant 06’ oltre a cinque ragazze under 15 che, con le coetanee di Breil e di Imperia, formeranno una formazione mista transfrontaliera.

Gli under 15 prenderanno parte alle fasi finali della coppa Italia di categoria e la società bordigotta sarà quella con più anni di presenza nella federazione nazionale handball avendo il 38 come numero di affiliazione.

Partiranno per Misano, Christian Alija, Matteo e Simone Anfosso, Alessandro Balduzzi, Valerio Bellan, Simone Filippi, Daniel Galant, Giacomo e Riccardo Spolverini e Davide Vitetta. Saranno accompagnati dai tecnici e preparatori: Sergio Giribaldi, Stefania Conte, Roberta Ciricosta e Sonia Volpi.