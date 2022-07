Domenica prossima a Perinaldo si corre il campionato nazionale C.S.A.In di mountainbike

Si corre domenica 10 luglio a Perinaldo il campionato nazionale C.S.A.In di mountainbike con assegnazione delle maglie di specialità.

“La manifestazione – si spiega nel comunicato - è organizzata dalla Asd Podijrajnaldi del presidente Casonato Maurizio che grazie ad un enorme sforzo è riuscito a tracciare uno splendido percorso molto ben curato con partenza e arrivo direttamente dal paese.

Per rendere l'evento il più gradito possibile sarà possibile effettuare sia le iscrizioni online che in loco sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 8.30 alle 9.30 - Il pacco gara riservato ai primi 50 iscritti e comprende: buono sconto Sporting vip da 10€ - Barrette o gel, prodotti Conad e Costa Ligure - materiale offerto dal Comune di Perinaldo. Saranno presenti inoltre i seguenti servizi: docce, rinfresco post gara con frutta, sali, acqua, bibite e molto altro. Per tutti gli atleti sarà possibile usufruire del servizio massaggi.

Si aspettano biker da tutta Italia per competere sugli splendidi sentieri immersi nella macchia mediterranea, ma sempre con un occhio verso il mare. Lo staff si è impegnato per consegnare un percorso perfettamente preparato, alla portata di tutti e con standard di sicurezza elevatissimi. È inoltre attiva una serie di convenzioni per gli atleti che verranno a soggiornare in zona soli o con le famiglie in modo da fornire un evento unico per tutta la famiglia. Premi e classifica dedicata ai soci della Associazione Nazionale Alpini. Un ringraziamento particolare al comune di Perinaldo che ha consentito l'organizzazione della manifestazione”.

Per info e iscrizioni https://sito2022.wixsite.com/podijrajnaldi