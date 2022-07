Calcio: conferma nel mercato della Sanstevese per l'esterno Driss Lakhlif

La Sanstevese ha riconfermato il proprio gioiello Driss Lakhlifi, classe 2001. Vanta numerosi gettoni nel settore giovanile della stessa società nella quale è cresciuto, oltre ad aver vestito la maglia della prima squadra ai tempi in cui militava nel campionato di Promozione.

Driss Lakhlifi, nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Atletico Argentina e Carlin's Boys, per poi ritornare a Santo Stefano e nel suo ruolo classico di esterno sinistro alto, sacrificandosi anche, per necessità, come terzino, nell'ultima parte della stagione.

"Spero, insieme ai miei futuri compagni di squadra ed a Mister Massimo Ramoino – ha detto - di riportare in alto la Sanstevese".