Imperia, crollo dell’impalcatura del teatro Cavour: gli imputati scelgono il rito abbreviato

Si svolgerà il 24 ottobre prossimo la prima udienza per il crollo dell’impalcatura del teatro Cavour avvenuta il 19 novembre del 2019.

Marta Bruzzone, Francesco Longo, Maria Elisabetta Cella comparsi stamattina davanti al Gup Paolo Luppi (pm Enrico Cinnella Della Porta) in tribunale a Imperi per l’udienza preliminare hanno scelto il rito abbreviato, mentre Alessandro Mengo ha optato per il rito ordinario.

L’accusa è quella di crollo colposo di costruzioni e lesioni aggravate essendo stata ferita una donna nel crollo causato da forti raffiche di vento che quel giorno spazzavano la città.

La pubblica accusa, invece, aveva chiesto l’archiviazione per l’ex dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Imperia Alessandro Croce.