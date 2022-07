Sanremo: primi bilanci, la stagione 2022 per bar e ristoranti sarà buona ma in lieve calo rispetto all'anno scorso

Sabato scorso sono partiti i saldi e i commercianti matuziani hanno evidenziato un calo delle vendite rispetto allo scorso anno, anche se forse il caldo asfissiante ha tenuto lontano dai negozi residenti e turisti dai negozi.

Ma, anche bar e ristoranti sottolineano come gli incassi siano leggermente al di sotto del 2021. La conferma arriva dal Presidente sanremese di Confcommercio, Andrea Di Baldassare: “Rispetto all’anno scorso abbiamo riscontri più bassi, anche se gli alberghi stanno lavorando bene. Le nostre attività commerciali di ‘Food & Beverage’ hanno ottenuto una risposta diversa, forse perché lo scorso anno c’era più voglia di uscire, visto che si arrivava da un periodo di chiusure invernali e primaverili”.

Come per i negozi di abbigliamento, anche nei bar e ristoranti sta mancando i turisti dell’Est europeo: “E’ una fetta di turismo che è assente, visto che i russi garantivano ottimi incassi”. Le previsioni per luglio e agosto sono buone: “Le prenotazioni degli alberghi ci sembrano confortanti – prosegue Di Baldassare – anche se i primi riscontri sembrano buoni. Luglio è appena partito e un primo bilancio del mese lo avremo a breve”.

Rimane il problema dei viaggi in autostrada, nonostante lo stop a molti cantieri: “Rimane e la conferma ci arriva dai clienti del weekend, che vede molte rinunce per le ore che si trascorrono in autostrada. Chi viene due giorni a Sanremo vuole trascorrere più ore possibili in vacanza e, invece, sono costretti a viaggiare per 4 o 5 ore in macchina sia all’andata che al ritorno, quando una volta ce ne volevano 2 o 3”.

In sostanza il 2022 per il settore più commerciale della città dei fiori si prospetta buono, ma leggermente inferiore a quello dello scorso anno. E’ comunque una stagione positiva, tenuto conto degli aumenti che chi viaggia deve sostenere.