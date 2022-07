Pallacanestro: conclusa con successo la sesta edizione del ‘City Camp by Ventimiglia Basket’.

Dopo una settimana intensa e faticosa, si chiude la sesta edizione del ‘City Camp by Ventimiglia Basket’.

"Una settimana davvero unica per 54 bambini e ragazzi del nostro Ponente che hanno avuto la possibilità di allenarsi per due volte al giorno per 5 giorni agli ordini di coach Stefano Dari da Livorno, ormai di casa a Ventimiglia come Direttore del camp, coadiuvato dagli allenatori Gianni, Cristina, Haldo, Stefania e Fabio e la collaborazione del tuttofare Massimo.

La novità del doppio allenamento giornaliero per due dei 3 gruppi di allenamento ha fatto sì che i ragazzi abbiano conosciuto la vera fatica di un camp, sviluppando sia conoscenze tecniche relative ai fondamentali, sia gli aspetti del gioco di squadra e delle collaborazioni.

La giornata finale del camp si è conclusa con un torneo 3v3 e 4v4 tra i gruppi, nel divertimento e nel motto che la società del Presidente Gabriele Lubatti ha ormai fatto suo....cioè Insieme!

In conclusione la risposta dei bambini e ragazzi è stata ottima, hanno colto l'occasione di una grande opportunità che la società intemelia ha offerto loro, nonostante l'intensa e lunga stagione affrontata.

Sicuramente i ragazzi faranno tesoro di questa esperienza tecnica ed umana ed a settembre si ripartirà di slancio come sempre.

Ora sotto con l'ultimo impegno sabato 9 luglio sul belvedere Resentello per il ‘Ventimiglia Street Basket’, poi la lunghissima stagione ventimigliese potrà dirsi conclusa".