Ciclismo femminile: ottimo 5° posto per la ventimigliese Ilaria Sanguineti nella prova in linea ai Giochi del Mediterraneo

Ottimo quinto posto per la ventimigliese Ilaria Sanguineti nella prova in linea ai Giochi del Mediterraneo in corso ad Orano in Algeria. L'atleta locale, che correva con la maglia della nazionale italiana, tirando la volata conclusiva, ha aiutato a vincere la corsa alla compagna di squadra Barbara Guarischi, la quale, vincendo la volata finale ha conquistato la medaglia d'oro sulla portoghese Campos e la spagnola Alonso. Si conferma pertanto, per l'atleta ventimigliese, un ottimo periodo di forma dopo il successo di qualche settimana fa in una classica in Belgio.