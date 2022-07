Calcio: l'attaccante Thomas Mazzocca nelle fila dell'USD Sanstevese

L'USD Sanstevese, annuncia con viva soddisfazione, di essersi assicurata le prestazioni sportive di Thomas Mazzocca, di ruolo attaccante, nato a Pescara il 4 gennaio 1996.

Il neo centravanti pescarese, entrò a far parte delle giovanili della Sanremese all'età di sette anni, per poi passare all'Ospedaletti nel primo periodo della sua adolescenza.

Decisiva fu la svolta con gli allievi dell'Imperia, sigillando la bellezza di 73 Gol che gli valsero le attenzioni di Torino - Sampdoria e soprattutto del Genoa, con il quale purtroppo, mancò il tesseramento con il Grifone per via di alcuni intoppi burocratici.

Dopodiché, Thomas, terminava l'attività calcistica, ritornando in auge qualche anno più tardi con il San Bartolomeo di Capitan Roberto Iannolo e di Mister Marinelli, vincendo il campionato di 2'Categoria e siglando una quindicina di gol durante la stagione 2016/17.

Negli ultimi anni, Mazzocca, ha dovuto rinunciare alla sua passione per il calcio per motivi di lavoro, ma adesso, è pronto per ritornare in carreggiata alla corte del Presidente Alex Buffa, il quale, unitamente alla Presidentessa Valentina Berto in Buffa, al Direttore Generale Enrico Vella, a Mister Ramoino ed alla dirigenza tutta, porge il benvenuto al proprio neo tesserato.

Nella foto, Thomas Mazzocca, in mezzo al Direttore Generale Enrico Vella (sulla sua destra) ed a Mister Massimo Ramoino).