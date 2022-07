Sanremo: successo dell'Ensemble Phonodrama per il 4° appuntamento della stagione concertistica internazionale 2022 ‘Concerti di villa Nobel’

Un Mazzini giovane e inedito si è presentato venerdì sera al pubblico di Villa Nobel che ha applaudito calorosamente l'Ensemble Phonodrama - Andrea Nicolini attore, Gianluca Nicolini flauto e Fabrizio Giudice chitarra - con lo spettacolo "Vita e musica nell'esilio di Giuseppe Mazzini": fra teatro e musica, attraverso le lettere alla madre dall'esilio in Svizzera e l'esecuzione di pagine tratte dalla grande tradizione musicale italiana dell'800, in particolare di Giuliani, Paganini, Legnani, Mascagni, ha preso vita un'immagine nuova e inconsueta, tenera e disarmante, del padre del Risorgimento italiano.

Fulcro dell'azione scenica il bravo ed intenso Andrea Nicolini che impersonando il giovane Mazzini ha messo ben in evidenza le ansie per l'Italia, le paure, ma anche la sua passione per la musica e la chitarra, contrappuntando in molte occasioni l'ensemble musicale con la fisarmonica.

Impeccabili e coinvolgenti Fabrizio Giudice alla chitarra e Gianluca Nicolini al flauto in un'intenso gioco di rimandi musicali, dal Gran duo concertante op.52 di Giuliani al Capriccio n°7 op.20 di Legnani per chitarra sola, all'Intermezzo Sinfonico da Cavalleria Rusticana di Mascagni, sino al "Canto delle mandriane bernesi" dello stesso Giuseppe Mazzini, creando un'atmosfera indimenticabile.

Un graditissimo bis ha concluso la serata con un'appassionata esecuzione di un "cult" della tradizione genovese della canzone, "Genova per noi" di Paolo Conte in versione per chitarra , flauto, voci e fisarmonica.

Prossimi appuntamenti da non perdere:

Giovedì 7 luglio ore 19

Giacomo Furlanetto, violoncello

Muraad Layousse, pianoforte

"Il violoncello fra '700 e '800"

Beethoven, Schumann, Brahms

Venerdì 8 luglio ore 19

Concerto di chiusura

Reading Concerto "Italo calvino ON"

"Un paesaggio sonoro alla ricerca dei sentieri di Italo Calvino"

Alessio Cinà, pianoforte

Madif, testi e voce

Ingresso al Concerto Euro 10

Ingresso gratuito per i giovani minori di anni 18

Ingresso + aperitivo Euro 30

Pacchetto 2 serate Concerto + aperitivo Euro 50

Prenotazioni - Villa Nobel - Tel. 0184 -501017