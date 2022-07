Sanremo: ottimo successo ieri sera in Pian di Nave per la terza edizione del torneo pugilistico interregionale (Foto)

Grande spettacolo, ieri sera in Pian di Nave a Sanremo, per gli appassionati della ‘Nobile arte’. Si è infatti svolto, organizzato dalla Sanremo Boxe (insieme alla Gladiator Ventimiglia e alla Fighting Boxe Imperia), il terzo torneo pugilistico interregionale tra Piemonte, Liguria e Abruzzo.

In molti hanno seguito gli incontri per uno sport che ha grandi ricordi per la città dei fiori, dove si sono svolti match di caratura mondiale e dove ci sono anche molti atleti emergenti, proprio della Sanremo Boxe. Presentato da Renzo Balbo ha visto anche la partecipazione degli Assessori Giuseppe Faraldi e Massimo Rossano oltre ai Consiglieri comunali Luca Lombardi, Ethel Moreno e Daniele Ventimiglia.

Soddisfazione per il presidente del sodalizio matuziano, Paolo Giannone: “Si è trattato di un importante evento pugilistico organizzato in collaborazione con due società della nostra provincia. Ringraziamo il Comune di Sanremo per aver creduto nel nostro progetto concedendoci il Patrocinio per riunione”.

(Foto di Tonino Bonomo)