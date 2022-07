Mercoledì prossimo, 6 luglio, tornano ad esibirsi in concerto i Flautonauti diretti dal M° Marco Moro, un complesso strumentale di flauti traversi (e non solo), eterogeneo per età, formazione ed esperienze, il cui repertorio spazia dal barocco alla musica leggera, dal classico alle colonne sonore.

L'appuntamento si terrà alle ore 21 nella splendida cornice dell'Oratorio S. Caterina a Imperia Porto Maurizio - Via S. Maurizio n. 42. Ingresso Libero.