Diano Marina: martedì prossimo, degustazione di eccellenze enogastronomiche a 'Poggio dei Gorleri'

Il battesimo delle ‘Fattorie del Gusto’ non poteva che avvenire tra i filari delle vigne dell'azienda agricola ‘Poggio dei Gorleri’, accompagnati dalle note di Mozart e Rossini, quest'ultimo gaudente amante della buona cucina e del buon vino, alla scoperta di un territorio viti-vinicolo, degustando e assaggiando le eccellenze eno gastronomiche.

Una prima experience dell’itinerario del gusto organizzato da Confesercenti, Orchestra Sinfonica Sanremo e Poggio dei Gorleri a partire dal tardo pomeriggio di martedì 5 luglio.

Il Taste si aprirà alle ore 18.30 con la possibilità di visita gratuita alla vigna Sorí, dalle ore 19.00 ottima degustazione di vini della cantina accompagnati da un'aperitivo.

A bordo piscina cena alle 20.00 nella splendida location del Poggio dei Gorleri gustando prelibatezze eno gastronomiche e gran finale alle 21.30 (con ingresso libero e gratuito) concerto tra le vigne dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo ‘Da Mozart a Rossini: le più belle ouverture’. Ricordiamo che per l'aperitivo e per la cena è necessaria la prenotazione, fino ad esaurimento posti, chiamando il numero 0183495207 o scrivendo alla mail belezaeventi@gmail.com .

Un omaggio ai turisti in visita nella nostra provincia, con un po’ di coccole volute da Confesercenti, con eventi immersi nella natura per il benessere del cibo, che proseguiranno per tutta l’estate.