Imperia, case popolari di Piani: cittadini in campo contro il degrado. Paludi: “De. Vizia e Comune dovrebbe provvedere ma le nostre segnalazioni sono cadute nel vuoto” (foto)

Ieri pomeriggio gli abitanti del complesso delle case popolari di Piani in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, si sono armati di scope e ramazze e hanno provveduto a ripulirsi da soli il piazzale sul quale si affacciano i loro alloggi.

“Era arrivato il momento -dice al nostro giornale il portavoce degli abitanti Giorgio Paludi - di porre fine a tutto questo degrado. Comune e Di.Vizia dovrebbero provvedere a tutto ciò, ma, visto che le nostre segnalazioni sono cadute nel vuoto, in attesa che qualcosa avvenga ,ci siamo rimboccati le maniche per eliminare sporcizia e degrado”.

Nelle operazioni di pulizia è emerso di tutto, comprese carcasse di topi morti.

I cittadini, di loro spontanea volontà, hanno anche spostato i carrellati per il deposito dei rifiuti rimettendoli dove erano collocati in precedenza. "Non li vogliamo più davanti all'ingresso delle nostre case", dicono.