Sanremo vista dal web: pista ciclabile sempre al top nelle recensioni dei turisti, arrivano anche due “Travellers’ Choice” di Tripadvisor

Nell’epoca del turismo 2.0 e della recensione web ad ogni costo l’opinione dei vacanzieri balza al primo posto tra le voci di promozione per le località di villeggiatura. I vari portali web sono il primo step nella scelta della meta e, allo stesso tempo, sono biglietto da visita imprescindibile per le destinazioni.

Sanremo e la Riviera dei Fiori hanno sempre goduto di ottima pubblicità sul web e, come ogni anno, è utile vedere quali siano le attrazioni più amate in vista dell’alta stagione.

Il verdetto è chiaro e palese: la pista ciclabile sbaraglia la concorrenza a mani basse. Ormai da tempo è in vetta a tutte le classifiche tra commenti entusiastici e la sorpresa di chi ancora non la conosceva; c’è sempre qualche critica (in alcuni casi più che giustificata) per la scarsa manutenzione in alcuni angoli della pista, ma Amaie Energia è al lavoro insieme al Comune per tirare a lucido la pista in vista dell’estate. E, anche grazie al passaggio del Giro d’Italia, l’asfalto è stato rimesso a nuovo eliminando alcune fastidiose e pericolose buche.

Al secondo posto sale Bussana Vecchia, molto amata soprattutto dai turisti stranieri, mentre alcuni nostri connazionali sembrano non apprezzare alcuni angoli del ‘villaggio’ poco curati. Il borgo resta una perla del Ponente e si spera che i progetti ora solo ipotetici possano concretizzarsi per dargli la seconda vita che merita.

Sul terzo gradino del podio c’è la Pigna che con i suoi vicoli e le sue piazzette fa sempre breccia nei cuori dei turisti. Piacevole notare come negli anni siano sempre meno i commenti negativi per situazioni di sporcizia e abbandono, segno tangibile di come l’attenzione del Comune stia dando i propri frutti. Anche se, come noto, ci sono ancora alcuni margini di miglioramento. Senza dimenticare i 15 milioni di finanziamento pronti a cambiare il volto della città vecchia.

Altro fiore all’occhiello dell’immagine turistica web di Sanremo sono i due riconoscimenti arrivati da Tripadvisor: la pista ciclabile e la Pigna, infatti, hanno ottenuto la coccarda “Travellers’ Choice” a dimostrazione del gradimento da parte dei turisti e della media delle recensioni.

Scorrendo poi la top 10 troviamo: il santuario della Madonna della Costa, corso Matteotti, la chiesa Russa, la valle Argentina, i Tre Ponti, villa Nobel e i giardini di villa Ormond.

Stupisce trovare Santa Tecla solamente al 12° posto. Per il momento il forte ha solamente ospitato mostre e qualche piccolo evento ma ora, grazie al lavoro di Comune e Regione, è pronto per essere casa di manifestazioni più partecipate anche in terrazza.

Clamoroso, infine, il 21° posto del Casinò con pochi commenti e un interesse a dir poco scarso da parte dei turisti che si muovono sul web.