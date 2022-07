Tiro con l'Arco: ottima figura a Imperia della Compagnia Arcieri San Bartolomeo

Oggi, presso il campo di tiro con l’arco in regione Baitè ad Imperia, si è svolta una gara interregionale di tiro con l’arco, specialità targa, organizzata dagli Arcieri Imperiesi, arbitrata dal giudice di gara Beppe Capalbo.

I portacolori della Compagnia Arcieri San Bartolomeo hanno ottenuto dei bei risultati.

Nella divisione olimpica ottimo secondo posto per il giovanissimo Simone Tiengo, alla sua prima gara sulla distanza di 25 metri. Tra i master secondo posto per Cesare Argento. Nella divisione arco nudo primo posto senior femminile per Lucia Lenzi che, per la terza volta consecutiva, migliora il suo record personale. Tra i master buon secondo posto per Maurizio Gabrielli e quarto posto per Salvatore D’Amico, al debutto sulla distanza dei 50 metri.

I gialloblù, domenica 10 luglio sul campo di tiro con l’arco di San Bartolomeo al Mare, organizzeranno il Trofeo del Sole, gara targa aperta alle divisioni olimpica, arco nudo, compound, valevole per la qualificazione ai prossimi campionati italiani targa che si svolgeranno a fine agosto a Oderzo(TV) e per la qualificazione alla prossima coppa Italia arco nudo che si svolgerà a Settimo Torinese(TO) a metà ottobre.