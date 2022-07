Subbuteo: ottimi risultati per il Master Sanremo agli assoluti di Reggio Emilia, Alessi vice Campione Italiano (Foto)

In quello che si può considerare ormai il ‘Tempio del Subbuteo’, italiano ed europeo (la struttura ‘Subbuteoland’ creata da Saverio Bari) il Master Sanremo ha sfiorato il titolo italiano sia nella categoria Veteran che in quella Cadetti.

La società matuziana, unica del settore Calcio Tavolo di tutta la Liguria, ha partecipato nello scorso weekend al più importante evento del settore a livello federale, con , portando ben 7 giocatori. L’exploit lo ha fatto Carlo Alessi che, dopo una serie di tornei con risultati altalenanti, ha sfiorato il ‘colpo’, perdendo solo in finale e andando a un passo dalla qualificazione al Mondiale di categoria, in programma a settembre a Roma. Percorso netto fino a 7 minuti dalla fine dell’ultimo atto per Alessi, che vince tutte le partite e ‘scivola’ sul tiro che lo avrebbe portato 2-0 e forse al titolo, andato al romano Lazzaretti per 2-1.

Tornando al giorno prima ottima semifinale per Stefano Bacchin che, nella categoria ‘Cadetti’ ha perso al penultimo atto contro il toscano Colella. In vantaggio 2-1 a tre minuti dalla fine, il matuziano non è riuscito a controllare la gara, subendo due gol. Tornando alla categoria Veteran è uscito ai quarti di finale per Gianfranco Calonico, che andrà al mondiale ma esce solo ai supplementari contro quello che poi sarà il vincitore del torneo. Stop agli ottavi, invece, per Claudio Dogali, battuto ai tiri piazzati proprio da Alessi, e per Gianfranco Mastrantuono che subisce il gol della sconfitta sul suono della sirena. Fermato al girone eliminatorio, per un solo gol nella differenza reti, Alessandro Arca. Nel torneo Open eliminato al girone Francesco Menditto.

Il Master Sanremo, dopo i campionati italiani, tornerà sui tavoli verdi a settembre.

