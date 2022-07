Pallapugno: la quadretta di Serie C1 della Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese batte 9-6 Valle Bormida

La quadretta di Serie C1 della Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese batte 9-6 Valle Bormida e sale a quota 7 punti in classifica. Malafronte da spalla, Lorenzo Guasco e Giordano terzini a protezione di Jacopo Guasco, sono le scelte iniziali del DT Balestra. L'Imperiese parte subito fortissimo: il capitano è bravo a nascondere il pallone nella rete mentre, al muro, l'altro Guasco è implacabile.



Il momentaneo 6-1 è lo specchio di una prima parte praticamente perfetta. Un piccolo risentimento all'adduttore frena il battitore prima dell'intervallo, al quale si arriva con un rassicurante +4 nel punteggio. Nella ripresa, la squadra di casa torna in campo involuta. A tratti impaurita e nemmeno lontano parente di quella ammirata fino a pochi istanti prima. Vigna, in fiducia, prende campo e prevale nel gioco, grazie anche alla lunga gittata in battuta, e si riporta in gara sul 6-5.Nel dodicesimo gioco però Guasco e i suoi hanno un moto d'orgoglio e riescono a riportarsi sul +2. Punto conquistato alla 'secca' che risulterà fondamentale nello sviluppo dell' incontro, dato che darà nuovo slancio agli imperiesi e frena le ambizioni di rimonta degli ospiti (soprattutto dopo il break per 4-0). Sale in cattedra Malafronte, nel finale, e l'Imperiese riesce a costruire un buon margine (8-5) ai vantaggi che non viene impensierito dal sesto gioco bormidese. Dopo due ore e cinque minuti, l'Imperiese chiude i conti con Giordano che piazza l'ultimo e decisivo pallone.



Invece, la quadretta di Serie A della Olio Roi Acqua S. Bernardo Imperiese sarà in campo domenica 3 luglio (ore 20:30), a Castagnole delle Lanze. Per Raviola e compagni, si tratta del penultimo turno della stagione regolare.