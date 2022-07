Taggia: tornano i fuochi d'artificio per l'estate 2022, doppio appuntamento sul mare a luglio e agosto

Nel giorno della presentazione delle manifestazioni estive di Taggia, arriva la notizia del ritorno dei fuochi d’artificio ad Arma dopo due anni di stop, dettati dalle normative anti Covid.

Questa mattina l’Assessore al Turismo, Barbara Demarte, ha infatti incontrato i rappresentanti dell’associazione ‘Fuochi Storici di San Benedetto’, per trovare l’accordo sul piano organizzativo per ben due appuntamenti con i fuochi estivi che, ovviamente, sono sempre motivo di grande richiamo per residenti e turisti.

Sono stati fissati due appuntamenti, il 30 luglio in occasione di Sant’Erasmo e il 27 agosto in occasione della manifestazione ‘Sulle orme di San Benedetto’. Per l’Assessore Dumarte un ritorno importante in chiave turistica: “Potremo vivere un’estate più ‘libera’ – ha detto – dopo due stagioni difficili per tutti. Oltre alle tante manifestazioni abbiamo quindi deciso di proporre anche due spettacoli di fuochi d’artificio, che raccolgono sempre il favore di tutte la famiglie che vengono a fare vacanza nella nostra cittadina”.