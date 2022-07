Taggia: sarà un'estate di musica, divertimento, luci e colori. Il clou a Ferragosto con Maurizio Lastrico (Video)

“Vogliamo tornare a un’estate di musica, colori e grande entusiasmo”: sono le parole di una entusiasta Barbara Dumarte, Assessore al Turismo del Comune di Taggia che, questa mattina insieme ai colleghi Chiara Cerri e Giancarlo Ceresola, ha presentato il calendario delle manifestazioni estive, in particolare quelle di luglio.

Musica, divertimento, il doppio appuntamento con i fuochi d’artificio (la notizia QUI) e il ritorno del Carnevale Estivo sono gli appuntamenti clou, anche se il grande nome dell’estate sarà Maurizio Lastrico, comico genovese e attore di grande richiamo, che è diventato famoso anche per la sua interpretazione in ‘Don Matteo’ su Rai Uno. Lo spettacolo è previsto per il 15 agosto.

Il via questa sera, al parcheggio del ‘Vittoria Beach’ con un concerto e domani, con la cerimonia della ‘Bandiera blu’ in piazza Chierotti. Alla presentazione anche il Sindaco, Mario Conio: “Voglio ringraziare Barbara Dumarte, per aver preparato prima della fine del primo mandato un calendario di qualità superiore. Il calendario di luglio è sicuramente ambizioso, che ci riporta al 2018 e 2019, quando con noi c’erano i commercianti. Quest’anno riproponiamo il ‘Carnevale Estivo’ ma avremo tanti appuntamenti popolari e anche personaggi di richiamo. Con impegno e fantasia si sopperisce anche alle limitazioni economiche. Nelle linee di mandato abbiamo anche chiesto un impulso allo sport e, per questo voglio ringraziare Giancarlo Ceresola”.“I primi ringraziamenti vanno ai media e alle associazioni, senza i quali non potremo fare nulla. Abbiamo una prima edizione di un Festival di rock e blues (9 e 10 luglio), nel quale crediamo molto e che vogliamo portare avanti nel tempo. Senza dimenticare la ‘Festa della Musica’ del 16: il Comune chiuderà le strade e garantirà l’illuminazione ma tutto sarà organizzato dai commercianti, che metteranno in campo gruppi musicali e intrattenimento. Il 23 tornerà il ‘Carnevale estivo’, che torna dopo due anni nel tentativo di riportarlo ai fasti di un tempo. Vogliamo tornare a un’estate di musica, colori e grande entusiasmo”.

Tra gli appuntamenti del mese appena iniziato troviamo quello con ‘Capitan Ventosa’ di ‘Striscia’ il 15 luglio, il lisco di Franco Bagutti e Omar Codazzi del 22 mentre, l’8 luglio ci sarà ‘Made in Taggia e dintorni’, senza dimenticare i molti spazi dedicati alla cultura, al ‘Teatro al Castello’

Spazio anche alle manifestazioni sportive, curate dal Consigliere Giancarlo Ceresola. Due eventi: il primo dall’11 al 20 ai campi di tennis, dove si svolgerà un torneo open, singolare e doppio, femminile. Parteciperanno diverse atlete della nostra regione ma anche del Nord-Italia. A fine luglio è prevista una manifestazione di nicchia, una gara di triathlon che partirà alle 6 del mattino tra i Torchi e la Darsena, per poi salire in bicicletta fino a sopra Triora, dove inizierà la gara di corsa che porterà al Saccarello, passando dal livello del mare a 2.200 metri.

E poi arriverà agosto con tante altre manifestazioni, tra le quali spiccherà lo spettacolo di Maurizio Lastrico.

(Sotto tutti gli appuntamenti)