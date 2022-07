Ventimiglia: il centro di accoglienza per migranti si farà, la Prefettura pubblica l'avviso di gara per 50 posti

Il centro di accoglienza per migranti a Ventimiglia si farà. Dove e quando al momento non è dato saperlo ma, l’avviso di gara per l’affidamento è stato pubblicato sulla ‘Gazzetta ufficiale’.

Si tratta di un affidamento di servizi per la gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti. Il bando scade il 5 settembre e, quindi, è presumibile che potrà essere allestito solo nei mesi successivi, lasciando per l’estate appena iniziata tutto in mano alle associazioni.

Il valore del bando è di oltre 10 milioni di euro per due anni. L’aggiudicatario dovrà occuparsi della registrazione degli straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici, e le altre informazioni relative all’ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro, le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche. Dovrà anche rilasciare un tesserino (badge) da utilizzare per la registrazione delle entrate e delle uscite tramite apposito sistema di rilevazione automatico delle presenze.

Sono anche previsti i servizi di mediazione linguistico-culturale, di informazione e orientamento legale, di orientamento sul territorio, l’assistenza sociale e psicologica, i corsi di lingua italiana e, ovviamente la distribuzione dei pasti e l’assistenza medica.