Imperia, notte di baldoria piscina: stavolta il raid è per consumare alcool e fare sesso (foto)

Decine di preservativi usati disseminati sul pavimento, indumenti intimi femminili a bordo piscina, bottiglie di alcolici rovesciate, resti di gelati, merendine, patatine.

È il poco edificante spettacolo che si sono trovati davanti stamattina i responsabili della Rari Nantes all’apertura dell’impianto natatorio.

Stavolta l’intrusione, a quanto pare dal bar, non è stata fatta per rubare nulla (a parte le bevande alcoliche) ma per trascorrere una notte brava lontano da occhi indiscreti.

Immediatamente sono stati avvisati i carabinieri che stanno svolgendo il sopralluogo e le prime indagini.

Sconcertati i dirigenti della Rari. “Ci siamo rimasti veramente male, per questa intrusione. Ovviamente a questo punto saremo costretti a rafforzare la vigilanza e a dotarci di telecamere su ogni lato”.