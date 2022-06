Target: Calvini sas, servizi tecnici congressuali e per lo spettacolo

L’azienda "Calvini sas Light Equipment Service" nasce circa quarant’anni fa dalla passione di Franco Calvini per la musica e soprattutto per le luci.

All’inizio il titolare e il suo team noleggiavano apparati luci per feste e complessi a livello provinciale. Nella seconda fase l’azienda si è rinnovata allestendo discoteche e locali da ballo e spettacolo. Dopo gli anni novanta il titolare decide di ampliare ancora di più l’offerta relativa al service, occupandosi a trecentosessanta gradi delle tecnologie più avanzate per spettacoli, concerti e convegni congressuali. Negli ultimi dieci anni la Calvini sas ha orientato una buona parte della propria attività sulla realizzazione di numerosi studi televisivi, occupandosi di allestire la parte illuminotecnica di conosciuti programmi Rai.

La ditta Calvini sas quest’anno ha illuminato l’Eurovision Song Contest, dopo la finale del festival musicale Franco Calvini e il suo team hanno impiegato circa quindici giorni per l’attività di disallestimento dello studio. Per quanto riguarda le luci impiegate in questo importante progetto, sono stati utilizzati circa duemilaottocento corpi illuminanti motorizzati di alta fascia e di tipologie diverse. Inoltre l’azienda ha creato per l’evento dei veri e propri muri di proiettori che si alzavano e si abbassavano in circa trenta secondi, un progetto di automazione strabiliante che poche volte è stato realizzato nella nostra nazione.

Diverse le produzioni televisive di cui si occupa la Calvini sas tra cui: The Voice, The Voice Senior, Domenica In, Tale e Quale Show e Danza con me, il programma di Roberto Bolle che la ditta di Franco Calvini segue da ormai cinque edizioni. Fondamentale per l’azienda il lavoro di squadra, in termini di tempo gli spettacoli più importanti infatti impegnano anche sedici ore lavorative.