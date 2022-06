Vela. Ottimi risultati per le barche dello Yacht Club Sanremo all’ORC World Championship di Porto Cervo

Due soci dello Yacht Club Sanremo si sono trasferiti per una settimana nelle acque sarde per inseguire il sogno al Campionato Mondiale ORC. Si tratta del Pingone di Mare IIII di Federico Stoppani e di Sarchiapone Fuoriserie di Gianluigi Dubbini.

Sei giornate molto impegnative, con regate lunghe oltre 150 miglia costiere nella splendida cornice delle Bocche di Bonifacio e bastoni estremamente tecnici.

La trasferta è stata ben onorata dai portacolori sanremesi.

Nella categoria Corinthian, quindi senza professionisti a bordo, Federico Stoppani conquista una medaglia di bronzo, ben meritata da questo gruppo di super appassionati che da anni è ai vertici con le diverse barche.

Sarchiapone Fuoriserie si posiziona quinto overall, molto vicino al podio.

Il vincitore è stato l’Estone Sugar 3 che addirittura si è potuto permettere di non partecipare all’ultima prova e di scartarla.



“Lo Yacht Club Sanremo, nel ringraziare gli armatori per la loro passione e i loro sforzi, aspetta i giovani della Classe 420 impegnati all’ estero in Campionati Continentali e mondiali, e settembre, dove alcune barche del sodalizio si presenteranno ai nastri di partenza della Rolex Maxi Cup ed alla Swan Cup, nuovamente nelle acque dello Yacht Club Costa Smeralda” dichiarano dalla società matuziana.