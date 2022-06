Canottaggio: ottimi risultati per gli atleti sanstevesi ai campionati italiani Under 17 e Under 23

Si sono svolti, sabato e domenica scorsi sul lago di Piediluco (Terni), i campionati italiani delle categorie under 23 e under 17. La Canottieri Santo Stefano al Mare ha partecipato con Alice e Arianna Ramella e Roberto Gotz.

Alice ha gareggiato nella categoria under 23 pesi leggeri ottenendo un importante medaglia di bronzo alle spalle della vincitrice Giulia Clerici e di Elena Sali. In virtù questo piazzamento Alice è stata convocata in nazionale per il raduno selettivo finalizzato alla formazione della squadra italiana che parteciperà al campionato del mondo under23 in programma a Varese dal 25 al 31 luglio.

Buoni risultati anche per gli atleti under17, entrambi al debutto in un campionato italiano: Arianna dopo una buona seconda posizione in batteria con la conseguente qualificazione in semifinale non è riuscita a raggiungere la finale piazzandosi al 6 posto. Roberto invece dopo la terza posizione nella sua qualificazione si è fermato al turno successivo del recupero.

Ora la Canottieri Santo Stefano al Mare si concentrerà sui corsi estivi in attesa dei prossimi appuntamenti agonistici previsti per fine agosto e settembre.