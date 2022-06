Calcio: Enrico Fantini è il nuovo allenatore dell’Under 17 della Sanremese

Spesso quando si parla di colpo di mercato, la nostra mente va subito ai giocatori in grado di far compiere un salto di qualità alle loro future squadre. Molto raramente pensiamo agli allenatori, ancor più se si parla di giovanili. L’ultimo arrivo nella staff della Sanremese, tuttavia, è un vero e proprio colpo di mercato e testimonia l’attenzione della dirigenza biancazzurra verso il vivaio.



Infatti, il presidente Alessandro Masu ed il responsabile del settore giovanile Gianni Brancatisano hanno raggiunto l’accordo con l’ex giocatore professionista Enrico Fantini che siederà sulla panchina dell’Under 17 (leva 2006) biancazzurra.



Fantini, classe 1976, ha debuttato in Serie A con la maglia della Juventus nella stagione 1994/1995 (conclusasi con la vittoria del campionato da parte della squadra guidata da Marcello Lippi), prima di collezionare altre 44 presenze in massima serie e oltre 500 tra i professionisti.

Nel suo palmarés, ben otto promozioni, di cui quattro dalla B alla A con le maglie di Chievo, Modena, Fiorentina e Torino. Ai viola ed ai granata sono legate le emozioni più forti. Nel 2004, in riva all’Arno, è stato decisivo nel doppio spareggio promozione contro il Perugia, segnando all’andata e al ritorno, mentre con il Torino ha messo a segno la prima, storica rete post-fallimento.

Appese le scarpe al chiodo nel 2015, Fantini si è dedicato alla carriera di allenatore, ottenendo il patentino Uefa A che permette di allenare le prime squadre fino alla Serie C e tutte le giovanili professionistiche e dilettantistiche.



La Sanremese, dopo il mister Gabriele Giannini, accoglie dunque un altro allenatore Uefa A e, ironia della sorte, proprio Luca Giannini, padre dell’allenatore della prima squadra, ebbe ai suoi ordini Enrico Fantini nella nazionale italiana Under 19. Ora, toccherà a Fantini trasmettere la propria esperienza ed i propri insegnamenti ai giovani biancazzurri.