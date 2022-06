Taggia: stasera il primo Consiglio del 'Conio Bis', Lorenzo Oggero (PD) "Si prospettano anni difficili"

Con il primo consiglio comunale di oggi inizia ufficialmente a Taggia il mandato della nuova giunta Conio, frutto delle elezioni dello scorso 12 giugno. Il risultato è apparso chiarissimo: grande vittoria del Sindaco uscente e opposizione divisa in tre liste civiche.

“Come segretario cittadino del Partito Democratico – evidenzia Lorenzo Oggero - che sostiene la prima lista civica d'opposizione colgo l'occasione per augurare buon lavoro all'Amministrazione. Ne avrà bisogno perché i primi dissapori sulle nomine degli Assessori e l'assegnazione delle deleghe hanno già incrinato quell'unità del gruppo che tanto è stata sbandierata in campagna elettorale. Si prospettano anni difficili, in salita, con nuovi e vecchi importanti problemi da risolvere, come l'emergenza idrica, la mancata pianificazione del territorio e la questione rifiuti”.

“Il nostro compito – va avanti Oggero - sarà quello di monitorare attentamente l'operato dell'Amministrazione, approvarlo se valido e proporre qualcosa di diverso se opportuno. Una opposizione forte è una opposizione in grado di mantenere vivo il dibattito politico e amministrativo su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, capacità che gli eletti dal nostro partito hanno sempre dimostrato nelle passate amministrazioni e che sono certo dimostreranno anche questa volta”.