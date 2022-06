Serie di interventi, questa mattina, ad opera dei Vigili del Fuoco della nostra provincia. Intorno alle 11 hanno lavorato sotto i portici di Taggia, per un piccolo rogo di carta e altro materiale.

Inizialmente si era diffusa la notizia dell’incendio di un magazzino ma, per fortuna, si è trattato di un caso molto meno grave. I pompieri sono anche intervenuti per alcuni rami pericolanti, in via Padre Semeria a Sanremo e sul lungomare Vespucci.