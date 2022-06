Cesio: scontro frontale sulla Statale 28, tre feriti estratti dai Vigili del Fuoco e intervento dell'elicottero (Foto)

Scontro frontale tra due auto, nella tarda mattinata di oggi poco dopo le 12.30 sulla Statale 28 del Colle di Nava, al km 117 all’altezza del Comune di Cesio. Secondo una prima ricostruzione si sono scontrate una Fiat Panda e una Toyota Hybrid. L’impatto è stato particolarmente violento e due occupanti della Toyota e uno della Panda sono rimasti bloccati all’interno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Imperia, che hanno li hanno estricati e consegnati poi al personale medico del 118 e alle ambulanze.

E’ intervenuto anche l’elicottero ‘Grifo 1’ che, atterrato direttamente sul viadotto della Statale, ha portato uno dei feriti in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Gli altri due, marito e moglie, andranno all'ospedale di Imperia, il primo in codice rosso e la seconda in giallo. Il traffico è rimasto bloccato per consentire i soccorsi.