Camporosso: auto a fuoco sulla via Aurelia, qualche momento di tensione e intervento dei Vigili del Fuoco (Foto e Video)

Mobilitazione di soccorsi, questa sera poco dopo le 22.30 a Camporosso sulla via Aurelia, a pochi metri dal confine con Vallecrosia.

Una Fiat 500 che era parcheggiata a bordo strada ha preso fuoco per cause ancora in via d’accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia che hanno spento le fiamme.

Sul posto anche due ambulanze, di Ponente Emergenza e Croce Verde Intemelia, che stavano transitando nella zona e hanno soccorso prima due persone lievemente intossicate e poi altre tre per piccoli incidenti che si sono verificati nelle vicinanze.

Ancora ignote le cause del rogo che potrebbero essere riconducibili a un surriscaldamento o a un corto circuito.