Ventimiglia: domani riapre l'ufficio IAT di via Roma, nuova gestione alla rete di imprese “De.De”

Riapre domani l’ufficio di informazione e accoglienza turistica di Ventimiglia, nella sede centrale di via Roma 3 bis, dopo un periodo di chiusura del servizio.

La gestione è stata affidata alla rete di imprese DE.DE - Destination Design che avrà il compito, per il prossimo biennio, di coordinare il personale dell’ufficio per organizzare, elaborare e divulgare l’offerta turistica del territorio. Il progetto di Destination Design prevede l’adozione di un metodo consolidato, grazie alle numerose esperienze a livello nazionale, per la definizione di un piano strategico e di un piano di comunicazione che saranno parte integrante della gestione del servizio.

In particolare, il personale in loco sarà coadiuvato e seguito dallo staff della sede centrale di Itur, parte della rete di imprese DE.DE insieme a Ideazione srl e Studiowiki, e composto da responsabili di diversi settori: marketing e incoming turistico, risorse umane, qualità, comunicazione, formazione e amministrazione.

“Ventimiglia parte dalla nuova gestione dello IAT per ribadire la propria immagine turistica nel medio e lungo periodo – spiega Samuele De Lucia, commissario prefettizio del Comune di Ventimiglia - l'affidamento di una progettazione che prevede la redazione di un piano strategico e di un piano di marketing e comunicazione, dei quali l’ufficio turistico è parte organica e operativa, rappresenta un segnale estremamente positivo per l’intero settore turistico della città”.

“Itur ha come obiettivo principale, quello di rendere il territorio accogliente, per chi lo vive un giorno solo e per chi lo vive sempre - aggiunge Emiliano Monaco, Vicepresidente di Itur. In questo senso la gestione dello IAT è centrale nelle strategie di sviluppo di un progetto turistico solido e concreto per la Città di Ventimiglia”.

L’ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) di Ventimiglia è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica con orario 9-13 e 14-18 in Via Roma 3 bis, ed è contattabile anche telefonicamente negli stessi orari al numero 0184 1928309. L’indirizzo e-mail a cui scrivere per richiedere informazioni è infopoint@comune.ventimiglia.im.it

Fra i servizi offerti anche la prevendita dei biglietti di ingresso per la stagione di prosa al Teatro Romano.