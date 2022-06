Sanremo: situazione asfalto di strada Senatore Marsaglia, un residente "Salendo a San Romolo è veramente deteriorato!"

“Buongiorno, scrivo in merito all'appello lanciato da un lettore e riportato nella posta del direttore per sottolineare che i problemi di strada Senatore Marsaglia non sono solo i detriti (pietre e foglie) che non vengono spazzate via o messe ai lati della carreggiata dopo ogni pioggia forte, ma anche le condizioni generali della strada. Salendo a San Romolo, idealmente da Pian della Castagna a salire, l'asfalto si presenta veramente deteriorato, tanto da chiedersi come si possa incentivare lo sport ciclistico con un manto stradale veramente problematico; e devo dire che anche utilizzando lo scooter per salire e scendere da San Romolo, tale problema inizia a diventare molto evidente. Se aggiungiamo ai problemi di asfalto anche quello dei roveti che si sporgono sulla carreggiata... siamo ben messi! Aspettiamo lo sfalcio ‘annuale’ in occasione del festival dei boschi...

Fabrizio Goya”.