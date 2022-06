Sanremo: i ringraziamenti di un paziente di gastroenterologia all'infermiera professionale Tiziana Airenti

"Buongiorno direttore, mi chiamo Paolo Fameli e sono malato da circa 10 anni e da 10 anni mi segue, oltre all'equipe di gastroenterologia, anche l'infermiera professionale Tiziana Airenti.

Volevo ringraziarla pubblicamente per il suo continuo lavoro e per la sua dedizione: davanti a momenti difficili è davvero importante avere una figura professionale che sappia anche consolarti e aiutarti nel profondo. Oggi ho fatto terapia, l'ennesima terapia nella speranza che se trovi presto una cura definitiva ma è importante che ci siano persone come Tiziana in grado di darti anche il cuore, nonostante le grandissime carenze che il comparto medico sta subendo.

Grazie, Paolo Fameli".