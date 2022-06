Vela: i successi della squadra agonistica classe 420 dello Yacht Club Sanremo

Terminate le qualifiche per il Campionato Mondiale ed il Campionato Europeo Under 19 classe 420 ben tre equipaggi dello Yacht Club Sanremo sono riusciti a qualificarsi per entrambi gli eventi.

La squadra 420 dello Yacht Club Sanremo nel 2022 si è sempre puntualmente presente ad ogni Coppa Italia e al Trofeo Uniqua con 10-11 equipaggi, la stagione davvero intensa ha dato l’opportunità di regatare ogni giorno e con ogni condizione di vento a volte quasi proibitivi, dando l’opportunità ai giovani velisti di migliorare e di maturare raggiungendo così i loro sogni e i loro obiettivi, cercando comunque sempre con un sorriso di divertirsi.

“Lo sforzo da parte dei nostri istruttori che con passione hanno portato in giro per l’Italia 22 ragazzi ha richiesto non pochi sforzi ma alla fine la grande sfida è stata vinta, grazie anche al circolo e ai genitori che hanno fatto la loro parte” dichiarano dalla società.

Dopo 19 prove portate a termine, delle 36 in programma, nelle diverse Coppa Italia a Lerici, Napoli, Mandello e 9 prove al Trofeo Uniqua a Torbole, tre degli equipaggi rappresenteranno la società al mondiale che si terrà a Alsoors in Ungheria dal 5 al 13 agosto, ed Europeo a Villamoura - Portogallo dal 19 al 27 di luglio.

I qualificato sono:

Valerio Mugnano e Giorgio Finke: Men/mix al Mondiale ed Europeo

Roberta e Giulia Greganti: Femmine al Mondiale ed Europeo

Carolina Terzi e Viola Gentili: Femmine al Mondiale ed Europeo

“Ma la nostra super squadra è anche composta da altri grandi equipaggi che hanno regatato fino all’ultimo giorno nella ricerca dei loro sogni e impegnandosi al massimo, imparando ogni giorno; nello sport non sempre si riesce a raggiungere quello che si cerca, ma siamo orgogliosi di tutti loro. Orgogliosi di quello che siete, e di quello che vorrete diventare - concludono dalla società - sono stati mesi molto impegnativi, tante ore in mare, tanti allenamenti, tanti chilometri, tante risate e tanti pianti. Ma una squadra 420 dello Yacht Club Sanremo con tanto ancora da dare e tante avventure da vivere”.