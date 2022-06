La paracanoista sanremese Amanda Embriaco all'Interclub dei Panathlon liguri a Rapallo

Si è svolto al Circolo Golf e Tennis Rapallo l’Interclub dei Panathlon Club Liguri. Sono intervenuti, due testimonial d’eccezione, il due volte Campione del Mondo di Ciclismo Gianni Bugno che in carriera ha ottenuto ben 72 vittorie tra cui due Milano-Sanremo e Vittorio Podestà, Campione del Mondo e Olimpico di paraciclismo che con la loro testimonianza hanno reso la serata più piacevole e interessante.

Il programma della serata prevedeva la premiazione da parte dei Clubs Liguri di un atleta o dirigente sportivo del proprio comprensorio che avesse conseguito risultati di rilievo nell’anno 2021. Il Panathlon Club Imperia-Sanremo ha presentato la paracanoista Amanda Embriaco della Canottieri Sanremo che lo scorso anno ha sfiorato il tempo limite per andare alle Paralimpiadi.

“Amanda Embriaco - ha detto il Presidente Angelo Masin - si è avvicinata alla canoa per la prima volta all’età di 8 anni ed è stato amore a prima vista anche grazie ai preziosi insegnamenti di Monica Albarelli, storica allenatrice matuziana oggi Consigliere Nazionale della Federazione”.

A 20 anni Amanda appende la pagaia al chiodo. Quando ne ha 25, nel 2018, un brutto incidente stradale le provoca l’amputazione del piede. Sembra la fine ma, invece, è un nuovo inizio. Dopo l’incidente, la Canottieri Sanremo si è fatta avanti e quando ha deciso di provare nuovamente a uscire in canoa le ha dato tutta la disponibilità possibile. Il Mondiale del 2019, la capacità di concentrare la sua attenzione nel 2020, nonostante il Covid e il lockdown, le hanno permesso di crescere notevolmente conquistando prestigiosi risultati nel 2021.

Lo sport l’ha aiutata molto e le ha dato un senso alla sua nuova vita trasmettendole sicurezza e fiducia. Sperava di andare alle Paralimpiadi di Tokyo, ma purtroppo non è riuscita ad ottenere i risultati che le avrebbero dato il pass per parteciparvi. Sono stati anni di crescita psicologica e sportiva. E quest’anno è riuscita a coronare un sogno quello di essere riuscita a conquistare il terzo gradino del podio nella Coppa del Mondo di Poznan (Polonia) con il suo record personale nel KL 3200 Metri in 51,29. Con questo risultato si è conquistata in un colpo solo sia un posto tra le finaliste ai Campionati mondiali di Halifax (Canada) che ai Campionati Europei di Monaco (Germania) in programma ad inizio e a fine agosto di quest’anno.

Il 14 giugno scorso Amanda ha avuto un’altra grossa soddisfazione: il Comitato Paralimpico Nazionale le ha conferito la Medaglia di Bronzo al Valore Atletico per i risultati ottenuti nel 2021. Il Presidente Masin ha augurato ad Amanda di conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni e di poter coronare il suo sogno quello di andare alle Paraolimpiadi di Parigi del 2024.