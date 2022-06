Iron Man: la 'Sanremo Like Swim' anche nel triathlon super lungo nell'ultimo weekend a Nizza

Non solo nuoto nel menù della Sanremo Like Swim, ma anche il “triathlon super lungo”, meglio conosciuto come “Ironman”, disciplina estrema che richiede resistenza e resilienza ben sopra la media.

Non è un caso che l’evento dello scorso weekend a Nizza, che ha visto oltre 5.200 atleti nella start list, sia stato completato da soli 1.655 'highlander'. Tra questi, anche vi è pure Luca Colombi, all’esordio su certe distanze (i 3,8 km a nuoto dalla Plage des Ponchettes, i 180,2 km in bici – su un percorso con oltre 2.400 metri di dislivello – nel Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur e i 42,2 km di corsa lungo la Promenade des Anglais), ma capace comunque di chiudere ventiquattresimo su 285 di categoria (M45-49) e 199° assoluto.

Anche il tempo (11 ore, 3 minuti e 44 secondi) è ragguardevole, se si guarda alle proibitive condizioni meteo-marine. Un dettaglio non trascurabile che gonfia ancor più d’orgoglio il petto del presidente Sebastiano Bonaccorso e amplifica l’applauso dell’intero consiglio direttivo.