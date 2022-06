Calcio: Umberto Decesari arriva all'Oneglia, sarà il responsabile dei giovani e dell'area tecnica

Umberto Decesari è il nuovo responsabile del settore giovanile e dell'area tecnica dell’Oneglia Calcio, che si affida così ad una figura competente e di grande esperienza per fare il definitivo salto di qualità.

Decesari ha allenato tutte le categorie del settore giovanile dai piccoli amici alla juniores e ha cresciuto un’intera generazioni di giovani passando dalla Riviera dei Fiori, all’Imperia dove ha vinto il campionato regionale con la juniores nel 2010 ma anche alla Dianese dove è stato responsabile tecnico del settore giovanile per sei anni, portando tantissimi giovani del vivaio in prima squadra.

E' stato tra l’altro, nel 2007 e nel 2008, allenatore della rappresentativa provinciale giovanissimi e allievi. Attualmente ricopre il ruolo di vicepresidente dell’associazione allenatori provinciale. “Sono orgoglioso e motivato - dichiara Decesari - di iniziare questa nuova avventura e farò tutto il possibile per meritarmi la fiducia che il vice presidente Brancatelli ha riposto in me. Ho tantissimi progetti e novità per far sì che la società diventi un punto di riferimento del calcio giovanile provinciale. Non dobbiamo nascondere le nostre ambizioni ed è il momento di alzare l asticella per portare l’Oneglia Calcio dove merita”.