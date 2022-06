Atletica Leggera: consegnata la maglia azzurra al sanremese per gli Europei di Gerusalemme

Con la consegna della maglia azzurra è cominciata, per il saltatore in alto della Foce Sanremo, Gabriele Avagnina, l'esaltante avventura degli europei under 18, in programma a Gerusalemme dal 4 al 7 luglio.

Unico ligure presente nella squadra italiana, partirà con la comitiva venerdì prossimo: scalo a Tel Aviv e bus navetta fino a Gerusalemme. Il suo esordio in pedana è previsto per martedì alle 16 e, nel caso entrasse in finale, alle 8 di giovedì.

L'atleta vanta un eccellente primato di 2,07, ottenuto al meeting di Bressanone. E’ campione italiano studentesco, ha superato un breve periodo di stanchezza non solo fisica ed è pronto per questa impresa, solo pochi mesi fa impensabile.

Purtroppo al suo fianco non potrà avere la sua mentore, la preparatrice Kelly Ternelli, decisiva nei momenti chiave della gara. Il giovane è carico e si avvarrà dei suggerimenti che verranno dallo staff tecnico della federazione, che conta molto su questo giovane talento.