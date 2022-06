Passaggio della campana al Lions Club Imperia La Torre: il nuovo presedente è Fabio Garibbo

Passaggio della campana al Lions Club Imperia La Torre. La presidente uscente, Nadia Pollarolo, ha passato le consegne al nuovo presidente, Fabio Garibbo, nel corso di una serata conviviale molto partecipata. Nella stessa occasione è stato insignito del “Melvin Jones”, la massima onorificenza lionistica, Ettore Ametis, socio fondatore del club. Ad appuntare la prestigiosa insegna è stato il past governatore Gian Costa, dopo che un altro socio fondatore, Gigi Petrini, aveva pronunciato commosse parole di riconoscimento della preziosa attività sempre svolta da Ettore Ametis.

Questo il nuovo organigramma del club: Presidente Fabio Garibbo, Primo vice: Eros Giromini, Secondo Vice: Riccardo Riva, Segretario: Andrea Landolfi, Cerimoniere: Sergio Florio, Tesoriere: Maurizio Bertolino, Censore: Piero Puppo, Consiglieri: Ettore Ametis, Marco Franchi, Stefano Novaro, Mauro Vivaldi.

Sono inoltre membri di diritto del Direttivo la Past presidente, Nadia Pollarolo e il Presidente del Comitato soci: Giampiero Merano.

Nel corso della serata la presidente Pollarolo ha illustrato le numerose attività svolte quest’anno dal club, tra cui l’organizzazione del Poster per la Pace, simpatico concorso per i ragazzi delle scuole medie cittadine, il restauro di un quadro del Duomo di San Maurizio e diverse iniziative per la tutela della salute, con particolare riferimento al diabete infantile e alla lotta contro l’ambliopia.

Dopo la pausa estiva, i lavori del club riprenderanno ai primi di settembre con un ampio programma di servizio per la comunità.

Nella foto, da sinistra: Stefano Novaro, Nadia Pollarolo, Sergio Florio, Eros Giromini, Riccardo Riva, Andrea Landolfi, Maurizio Bertolino, Piero Puppo, Fabio Garibbo, Marco Franchi, Mauro Vivaldi, Ettore Ametis