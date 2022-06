Bordighera: martedì prossimo torna a riunirsi il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

E’ stato convocato per martedì prossimo alle 19 il Consiglio comunale di Bordighera.

All’ordine del giorno dell’assise, che si svolgerà come sempre nella ‘Sala Rossa’ di Palazzo del Parco in via Vittorio Emanuele, la ratifica della quarta variazione al bilancio di previsione 2022-2024, l’approvazione della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali nell'ambito territoriale sociale n° 4 (Bordighera, Vallebona e Seborga), i criteri per la monetizzazione degli standard urbanistici e revisione delle tariffe e due pratiche di carattere edilizio.

In discussione, quindi, una Mozione presentata dal gruppo consiliare ‘Semplicemente Bordighera’ in merito all'impegno della Regione Liguria al finanziamento dei lavori di manutenzione del campo sportivo Zaccari.

Sarà la volta delle Interpellanze, la prima delle quali nuovamente di ‘Semplicemente Bordighera’ in merito ai lavori urgenti e necessari per la rete idrica e per il depuratore e le previsioni di spesa.

Poi toccherà a quelle del gruppo misto: la prima in merito ai servizi igienici in piazza della stazione e poi su via Trento. Altre due Interpellanze in discussione saranno presentate da ‘Civicamente Bordighera’: in merito all'urgenza di piani e ordinanze per contenere l'utilizzo dell'acqua, sulla tolleranza del parcheggio selvaggio di auto sul marciapiede lungo la pineta che interferisce con fruibilità e sicurezza perdonale e l’ultima sul persistente sottoutilizzo dei parcheggi interrati esistenti a Bordighera.