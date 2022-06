Bajardo: primo Consiglio comunale, ecco le deleghe mentre l'ex Sindaco costituisce un proprio gruppo

Si è svolto venerdì scorso il primo Consiglio comunale di Bajardo, dopo l’elezione alla carica di Sindaco di Remo Moraglia.

La prima assise post elettorale si è aperta con l’assegnazione delle deleghe e con la comunicazione del primo cittadino di voler coinvolgere nell’attività amministrativa anche la minoranza, assegnando a tutti i Consiglieri gli incarichi.

Il vice Sindaco sarà Fabrizio Zappettini, con le deleghe ai Lavori Pubblici e all’Agricoltura. Assessore è stata nominata Daniela Martini che si occuperà di Turismo, Manifestazioni, Cultura e Arredo Urbano.

Sono stati nominati i Capigruppo. Per ‘Bajardo nel cuore’ Riccardo Gasciarino, che avrà anche le deleghe a: Ambiente, Area Ecologica, Commercio e Ristorazione. A sorpresa l’ex Sindaco Francesco Laura ha annunciato di costituire un suo gruppo consiliare ‘Bajardo 38’, di cui sarà ovviamente capogruppo. Per la lista di opposizione ‘Insieme per Bajardo’, sarà invece Denise Gaminera.

Le altre deleghe ai Consiglieri sono: Nicoletta Tripepi a: Politiche Sociali, Infanzia e Anziani e Luca Bassignana a: Sicurezza, Protezione Civile, Frazioni, Politiche Feline e Randagismo.

Il nei Sindaco, Remo Moraglia, ha poi parlato al Consiglio, sottolineando le linee del programma elettorale della lista ‘Bajardo nel cuore’, per migliorare e far crescere il paese. “Si è lavorato tantissimo – ha detto - grazie al Sindaco Francesco Laura, e ora si prosegue nel cercare di perseguire tale linea. L’obiettivo è fare qualcosa di buono per il paese, e così da superare anche le incomprensioni. Mettiamo sempre al centro il benessere del paese”.

Moraglia si è anche soffermato sugli elementi generali indicati nel programma, a partire dalle politiche turistiche, per poi passare alle dinamiche relative alla popolazione anziana (e dunque agli interventi da svilupparsi a supporto).

Importantissimo è inoltre il tema dell’acquedotto e del rifornimento dell’acqua: “Grazie all’impegno svolto da Francesco Laura, con il reperimento delle nuove fonti, l’acqua è disponibile. Abbiamo il problema la domenica quando c’è più gente e le vasche si riducono. Sicuramente avremo delle criticità nel mese di luglio ma cercheremo di ottimizzare tutta la circolazione dell’acqua tra le vasche. Si lavorerà anche sulle manutenzioni. Per le opere pubbliche, si proseguirà nella gestione dei finanziamenti concessi, a partire dai lavori di demolizione vicini alla sala polivalente. Recentemente è stato finanziato l’intervento di vico San Salvatore. Sono previsti i lavori di asfaltatura di via Roma. È arrivato anche un finanziamento PSR per le opere di messa in sicurezza di varie zone del paese. Proseguiamo nella partecipazione dei Bandi PNRR, anche se purtroppo non siamo stati scelti nel bando per la cultura”.

Il Sindaco Moraglia ha confermato la volontà di proseguire nel progetto dell’albergo diffuso, dando una mano ai privati: “Cercheremo di lavorare insieme per sviluppare le proposte e i problemi sottoposti”.

Anche il candidato a Sindaco della lista opposta a Moraglia, Tito Aurigo ha confermato che il suo programma equivale a quello del Sindaco: “Sono pronti a collaborare insieme – ha detto - e migliorare nel dialogo. Partiamo insieme e confrontiamoci sul programma, su come agire. Siamo disponibili, pur nella nostra funzione di minoranza”.