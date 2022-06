Un libro dedicato a chi non è mai stato in barca a vela scritto dal Console del Mare Luisa Franza (Foto)

“E’ così che tre persone (velisti doc) che hanno vite, esperienze, desideri diversi, ogni tanto si incontrano per ridiventare bambini, o sarebbe più esatto dire sognatori ed interpreti dello stesso sogno": con queste parole tratte dalla prefazione dell’autrice è stato presentato il libro di favole illustrate 'La banda della Baia Blu', la cui dedica esprime appieno le sue motivazioni “dedicato a tutti coloro, grandi e piccini, che non sono mai stati in barca a vela”.

Un libro che non vuole essere un ulteriore manuale di vela, tra i tanti già a disposizione degli istruttori federali, ma che vuole invece portare un sorriso tra i bambini e semmai invogliarli ad avvicinarsi alla vela, prendendo esempio da questa banda di simpatici animali, descritti ed illustrati nel libro, che diversi, anche nemici per natura, si trovano però tutti assieme per passione per diventare inseparabili amici ed esperti velisti.

Presenti alla cerimonia l’autrice Luisa Franza (impegnata per anni come istruttore federale di vela e Console del mare di Sanremo) e l’illustratrice Domitilla Muller, i cui indiscussi talenti si sono espressi grazie allo sponsor Mediatori Group, rappresentato da Marco Cimarosti. Editore Marco Delpino della Tigulliana editrice. In rappresentanza della Federazione Italiana vela Enrica Bertini segretario e tesoriere di zona e Marcella Ercoli responsabile delle scuole vela di zona.

Sono poi stati consegnati i libri, per poterli donare ai loro allievi, ai rappresentanti di alcune scuole vela dei circoli della prima zona FIV: Yacht Club Sanremo, Yacht Club Imperia, Vela Club Varazze, LNI Santa Margherita Ligure, Circolo Nautico Rapallo, LNI Chiavari e Lavagna, LNI Sestri Levante, con l’evidenza di un bel momento di aggregazione tra scuole vela. Il relatore dell’evento Marco Cimarosti conclude con il personale auspicio che gli allievi velisti, dopo aver letto queste favole, sperino uscendo in mare di incrociare la barca a vela sulla quale navigano felici quelli della Banda della Baia Blu!