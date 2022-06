Scatta martedì 'Bordighera Summer Fun': animazione sul lungomare e la rotonda della città

Martedì prossimo riparte ‘Bordighera Summer Fun’, il programma di attività che fino al 4 settembre animerà il lungomare e la rotonda della città delle palme dal martedì alla domenica, nell’arco dell’intera giornata.

Tante le opportunità, scelte per soddisfare le esigenze di ogni fascia d’età. Per i più grandi ci saranno tra l’altro pilates, yoga, circuito funzionale, balli caraibici e per la prima volta il qi gong, pratica per il benessere psicofisico. Ai ragazzi è dedicato l’appuntamento con skateboard, zumba kids e macumba kids ed i più piccoli potranno praticare yoga baby e scatenarsi con la baby dance.

In calendario sono state inoltre inserite due grandi novità: giovedì 4 agosto, ai giardini Lowe, lo spettacolo “Scintille d’arte” e mercoledì 17 agosto, al chiosco della musica, una serata di tango argentino con “Dancing milonga for Evita Peron”.

Tutte le attività saranno ad ingresso libero e gratuito; per alcune, come specificato nel programma, è obbligatoria la prenotazione con messaggio whatsapp poiché i posti sono limitati.

“Bordighera Summer Fun - ha commentato l’Assessore Melina Rodà - torna per il quarto anno consecutivo, forte del successo che ha riscosso anche negli ultimi due, difficili anni di pandemia. Questa iniziativa, nata per volontà della nostra Amministrazione, estate dopo estate ha saputo conquistare un ruolo fondamentale nella ricca offerta di eventi della stagione balneare, confermando una volta di più la nostra vocazione turistica”.

Il programma Bordighera Summer Fun è promosso e finanziato dal Comune di Bordighera, in collaborazione con Le Carillon Events.​