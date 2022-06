Sanremo: al via domani l’appuntamento con l’aperitivo musicale on the beach del giovedì al Pico de Gallo

Prenderà il via domani l’appuntamento estivo con l’aperitivo musicale on the beach firmato Pico de Gallo Sanremo.

Tutti i giovedì dalle 20 evento da non perdere per un momento di relax e divertimento in una location unica a Ponente.

Ad aprire il calendario live degli apertivi del giovedì al Pico de Gallo sarà il Berben Band Trio con un viaggio nel cantautorato italiano che accompagnerà l’aperitivo dalle 20.

Il 7 luglio sarà Monia Russo a salire sul palco del Pico per l’aperitivo del giovedì a menu di tapas, mentre il 14 spazio al duo Fabrizio Barbera - Riccardo Sasso.

Il 21 luglio tornerà Monia Russo per poi chiudere luglio con l’appuntamento del 28 con gli Onderadio.

Per info e prenotazioni:

+39 0184 574345

Gli eventi sono sulla pagina Facebook del Pico de Gallo Sanremo cliccando QUI.