Pontedassio: sabato 16 luglio il primo corso gratuito di composizione floreale

In occasione della festa di Santa Margherita il comune di Pontedassio sabato 16 luglio alle 18 ha organizzato il primo corso di composizione floreale con fiori freschi aperto a tutti.

I partecipanti potranno avvalersi degli insegnamenti di Carolina Papone, esperta in questo campo. La partecipazione all’evento è gratuita e prevede un numero massimo di 50 iscritti, per questo è necessaria la prenotazione entro il 12 luglio al numero di cellulare 393 4321155 o alla mail b.papone@comune.pontedassio.im.it.

Tutto il materiale, a esclusione di guanti e cesoie, sarà fornito dall’amministrazione comunale e verranno premiate le composizioni più elaborate e originali scelte dalla giuria. Al termine dell’evento è previsto un aperitivo per tutti i partecipanti.

“La manifestazione, prima nel suo genere, è stata pensata per celebrare Santa Margherita con i fiori. Le composizioni premiate infatti andranno ad abbellire la chiesa in occasione delle funzioni religiose della santa patrona” spiega l’assessore Benedetta Papone.