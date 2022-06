Lucinasco: dal 2 luglio al 4 settembre la prima edizione della rassegna 'RespiriAMO TEatro' nei borghi

Si svolge, dal 2 luglio al 4 settembre la prima edizione della rassegna di teatro all’aperto ‘RespiriAMO TEatro Lucinasco e i suoi borghi’, patrocinata dal Comune di Lucinasco, ideata e curata da Amanda Fagiani, con la collaborazione dello staff di ArtiColazioniTeatro e ‘La Paloma’ Casa Vacanze.

‘RespiriAMO Teatro’ nasce dall'entusiasmo di far conoscere Lucinasco a tutti i partecipanti e alimentare questo bellissimo territorio di altrettanta bellezza, attraverso il teatro, l'arte e la musica. Non da ultimo, l'intento di far conoscere il paese alle famiglie che cercano un luogo sereno e baciato dal sole, in cui abitare. Vuole essere un piccolo-grande passo per l'inizio di questo cammino. Il suo nome racconta il secondo grande e sensibile intento di questo progetto artistico.

Respirare è la bellezza che diamo per scontata. La delicata e potente Mano dell'Arte ci permetterà di respirare questa bellezza a pieni polmoni, trasportandoci con la sua magia.

AMO TE-atro... parla da sé: il teatro, l'arte tutta, sono il ponte meraviglioso che crea connessione tra gli esseri umani. Attraverso un dire non convenzionale, a volte privo di parole e pieno di vita.

Gli artisti presenti in cartellone sono coloro che, con la loro arte, porteranno bellezza e respiro a tutti i partecipanti. Sono professionisti del territorio imperiese e provenienti anche da Piemonte e Lombardia.

Sono previsti spettacoli di vario genere: itineranti, di stand-up comedy, di figura, di teatro canzone e di clownerie. Con un appuntamento speciale per il 20 agosto, dedicato al forte e delicato mondo femminile. Nei giorni di spettacolo itinerante, il 2 e il 31 luglio, 21 agosto e 4 settembre il centro del borgo sarà chiuso al traffico dalle 14. Prima di assistere allo spettacolo itinerante fra i caruggi, ci si potrà rilassare in piazza Castello fra i banchi del mercatino che propone prodotti di vario genere ed è dedicato soprattutto all'artigianato. In alcune date saranno presenti anche Simona De Bernardi truccabimbi; banco dolciumi con zucchero filato; lettura fondi di caffè a cura di Luciana Filippone.

Passeggiando per il borgo e pensando alla serata post spettacolo, si potrà prenotare un aperitivo contadino, mangiare in trattoriam acquistare frutta e verdura a Km 0. Dalle 15/15.30 gli organizzatori accoglieranno gli spettatri fino alle 16.30 per la bigliettazione e per consegnare il libretto della Rassegna con la mappa del paese. Alle 17 lo spettacolo avrà inizio da piazza Sant'Antonino, per poi proseguire nei caruggi. A fine spettacolo, ci si potrà godere il sano e fresco relax dell'entroterra, visitando i frantoi e degustando il nostro buonissimo olio.

Un altro appuntamento in programma a Lucinasco sarà Il 3 settembre 2022, alle 14.30 in Piazza Castello: ‘Il Principe e il Ranocchio’ - spettacolo di burattini della Compagnia Roggero di Angera (Va). A completare il tutto nello stesso giorno, presenti anche i banchi del marcatino, sempre in Piazza Castello.

(Sotto il programma completo)