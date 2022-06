La lunga estate di eventi firmati Liber theatrum: ecco il calendario completo

È stata presentata in maniera ufficiale la lunga estate artistica 2022 di Liber theatrum, l’associazione ventimigliese da sempre protagonista nel panorama culturale dell’estremo Ponente ligure e non solo.

Intensa e densa di appuntamenti teatrali, sia con spettacoli vari da mettere in scena che con altri eventi di cui viene curata l’organizzazione, la stagione è caratterizzata da varie conferme, ma anche da alcune novità.

Si comincerà domenica 10 luglio alle 21.30, nella splendida cornice dei Giardini Botanici Hanbury a Ventimiglia in frazione Mortola Inferiore con la prima serata del Festival di arti varie "HanburycheSpettacolo!"22 - teatro in movimento e concerti d'estate, giunto alla sua ottava edizione.

Cinque gli appuntamenti artistici in programma, spalmati nell’arco di tempo tra il 10 luglio e il 10 settembre per un cartellone così pensato:

Domenica 10 luglio - “Dov'è finita la bellezza?” – Liber theatrum “New” - Spettacolo teatrale diffuso - Saggio finale del diciottesimo corso di recitazione

Domenica 24 luglio - “A voce nuda” - Coro Troubar Clair –Concerto vocale

Domenica 7 agosto - “Intorno a me...jazz”" - We(st)ory Ensemble & Liber theatrum - Spettacolo musicale/teatrale ispirato al libro di Umberto Germinale “Around me... jazz” con: Giampaolo Casati tromba, Tommaso Perazzo pianoforte, Dino Cerruti contrabbasso, Rodolfo Cervetto batteria

Domenica 21 agosto - “Passeggiando sulle rive dello Spoon River” - Ligustica Ensemble & Liber theatrum - Spettacolo musicale/teatrale con: Gianni Raspaldo batteria, Mauro Parrinello basso elettrico, Maurizio Lavarello tastiere, Marco Boeri chitarre, Nadia Fascina violoncello, Marco Moro flauto, Fulvio Venturi voce, Valter Ferrandi arrangiamenti

Sabato 10 settembre - “Che mondo, che Italia” - Liber theatrum Spettacolo teatrale itinerante

Di contorno alla parte artistica, a cura della Cooperativa Omnia, attesissimi anche gli appuntamenti in tutte le domeniche nei mesi di luglio e agosto con i “Picnic nel blu” (ingresso, visita guidata e picnic con ritrovo alle ore 11) e in tutti i mercoledì nei mesi di luglio e agosto con “I giardini all'imbrunire” (ingresso, visita guidata e aperitivo con ritrovo alle ore 18).



Ma l’estate di Liber theatrum non si ferma qui. Il gruppo teatrale sarà infatti protagonista anche in altre serate a:

Perinaldo sabato 16 luglio con “Che mondo, che Italia” - Spettacolo teatrale itinerante e diffuso sotto le stelle

Ventimiglia all’Ecovillaggio in frazione Torri Superiore sabato 23 luglio con “Vittime o carnefici” con una formula particolare, trattandosi di una “prova aperta di spettacolo teatrale”

Ospedaletti venerdì 29 luglio nell’Auditorium per la prima assoluta di “Intorno a me...jazz” in sinergia con il quartetto jazz genovese We(st)ory Ensemble per uno spettacolo musicale/teatrale

Ospedaletti nel centro cittadino e sul lungomare lunedì 1 agosto con “Vittime o carnefici” in versione spettacolo teatrale itinerante

Ventimiglia al Teatro Romano mercoledì 24 agosto con “Resteremo in casa! Ad ascoltare musica e leggere” ospite il fisarmonicista Francesco La Penna anche in questo caso uno spettacolo teatrale-musicale.

Una ulteriore ed estemporanea performance di reading con alcune voci narranti è quella prevista per venerdì 19 agosto nell’ambito della manifestazione artistica Agorà organizzata nel centro storico di Bordighera.



Novità di questa estate 2022, infine, la partecipazione, in qualità di organizzatori alla prima edizione dell'Arena Summer Festival in località Bigauda a Camporosso, contenitore di arti varie, con tre serate di “cabaret, theatre e stand up comedy”, due delle quali in collaborazione e ospiti gli emergenti e migliori allievi dell’Accademia del Comico di Milano, Roma e Torino:

Venerdì 22 luglio – “Menefotto” con Rocco Barbaro

Giovedì 28 luglio - “Cabaret Comic Night” – Special guest Daniele Raco

Giovedì 4 agosto – “Cabaret Comic Night Special guest Andrea Carlini